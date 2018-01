Vous changez de bande de circulation dans les embouteillages? Attention, c'est dangereux et ça vous fait perdre du temps

C'est un des comportements qui vous énerve au volant : le changement de file intempestif dans les embouteillages. Et il y a des spécialistes, persuadés qu'ils vont gagner quelques minutes. Les études ont pourtant montré que c'était faux. Plus grave, une enquête de VIAS, l'institut belge pour la sécurité routière montre que cette attitude cause plus de 14.000 accidents par an. Ce qui équivaut à 39 accidents par jour, généralement sans blessé grave. "On estime qu’environ 4% de tous les accidents sont dus à des changements de bande. Généralement ce sont des accidents uniquement matériels parce que les vitesse ne sont pas élevées à ce moment-là", explique Benoît Godard, porte-parole de VIAS, au micro de Camille Mathoulin pour Bel RTL.





"Plus il y a des changements de bandes plus l’ensemble des usagers perd du temps"



Ces changements intempestifs représentent un problème de sécurité routière, mais aussi pour la fluidité du trafic. "Plus il y a des changements de bandes plus l’ensemble des usagers perd du temps. Grosso modo, on estime que les navetteurs qui tous les jours se rendent à Bruxelles perdent chaque année environ une heure rien qu’avec tous ces changements de bandes", insiste M. Godart.



Changer de bande de manière intempestive nuit aussi beaucoup aux motards qui sont plus vulnérables. Et si certains automobilistes en doute, l'étude de VIAS démontre qu'en cas de files, il n'y a pas de bande plus rapide qu'une autre.