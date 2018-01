Vous commandez des cigarettes électroniques sur internet? C’est interdit… et dangereux!

Faut-il se méfier des cigarettes électroniques vendues sur internet ? A priori, oui. Certaines viennent de Chine, de Hong Kong ou de Singapour et ne sont donc pas aux normes européennes. Explications dans le journal de 8h de Bel RTL par notre journaliste Philippe Jacquemotte.

La loi belge est très claire : il est interdit d’acheter des cigarettes électroniques ou leurs composants sur internet. Seuls les cigarettes et les liquides qui les accompagnent vendus dans les magasins spécialisés sont autorisés.

La semaine dernière, 420 paquets ont été saisis par la douane et le SPF Santé publique et aucun n’était conforme. Les étiquettes, le dosage et les avertissements n’étaient pas exacts et ne respectaient pas la législation. Pire, les emballages de ces cigarettes électroniques venues de Chine, Singapour ou Hong Kong sont trompeurs, ils mettent en avant des fruits ou des messages qui font penser que ce sont des bonbons et sont donc susceptibles d’attirer les enfants.

C’est inacceptable pour le chef de service de l’inspection des produits de consommation. Après la saisie des 420 colis, un PV a été dressé et envoyé aux personnes qui avaient commandé ces produits. Leur importation sera encore sévèrement contrôlée dans les semaines et les mois à venir.