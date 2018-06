Vous comptez louer une voiture? Evitez les mauvaises surprises grâce à ces 6 conseils

Si vous comptez louer une voiture durant vos vacances, il y a quelques règles à appliquer afin d'éviter les mauvaises surprises.

1. Attention aux enseignes "populaires"



Selon l'enquête de Test-Achats, les enseignes les plus célèbres en Belgique, c'est-à-dire Europcar, Avis et Europcar, n'ont pas forcément les meilleurs scores. C'est Sunny Cars qui se trouve à la première position. Cicar est également bien placé. Ces enseignes, qui travaillent "avec des loueurs locaux, proposent des formules d’assurances tout compris", précise Test-Achats relayé par le site Metro.





2. Lisez attentivement votre contrat



Si cela peut paraître évident, il est pourtant important de le rappeler... Vérifiez les conditions de votre contrat afin d'éviter les soucis par la suite. Certains détails font toute la différence, comme par exemple l'âge minimum que doit avoir le conducteur ou encore savoir si le permis "belge" est suffisant. Le contrat permet aussi de savoir si on a le droit de quitter le pays avec le véhicule ou encore si on peut réserver avec la carte de crédit d'une autre personne.





3. Calculez le montant total avec les suppléments



Il est important d'additionner tous les suppléments de votre location, comme par exemple le GPS, le siège pour enfant, le nettoyage de la voiture ou encore le second conducteur. Tout cela peut avoir un impact sur la note finale. Attention encore si vous pouvez ramener le véhicule avec le réservoir vide, car vous risquez de devoir payer très cher ce supplément.





4. Evitez les assurances inutiles



Il faut savoir que l’assurance responsabilité civile (RC) est la seule qui soit obligatoire. En général, cette assurance, qui couvre les "dommages occasionnés à des tiers", est comprise dans la location de la voiture. L'assurance vol peut aussi être utile.



Test-Achats conseille l'assurance omnium (CDW) car elle couvre "les dommages de votre propre véhicule". Pour le reste...Soyez prudent, car vous risquez de payer plusieurs fois pour la même assurance.





5. Prenez le temps de vérifier le véhicule avant et après la location

N'hésitez pas à prendre le temps d'inspecter la voiture avant de démarrer... Même si le loueur vous rassure sur son état. Signalez toutes les griffes et ce qui ne fonctionne pas. Prenez des photos avec indication de la date, elles pourraient vous être utiles en cas de problème. Procédez de la même façon à la remise du véhicule. Tracer un trait sur les cases vides de la rubrique "dommages" afin que le loueur ne puisse pas y ajouter des éléments.





6. Comment éviter les frais injustifiés?



Il est important de garder précieusement tous vos documents. Vérifiez le décompte de votre carte de crédit. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à écrire au loueur en y ajoutant vos photos et toutes vos preuves. Déposez aussi une réclamation "auprès de l’émetteur de votre carte contre les montants prélevés injustement", conseille encore Test Achats.



Si après votre réclamation vous n'obtenez pas de réponse, envoyez votre plainte au Centre européen des consommateurs (www.cecbelgique.be) ou à l’European Rental Conciliation Service.