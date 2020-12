Vous comptez partir à la mer ou dans les Ardennes pour les vacances: voici les règles à suivre

Ce 14 décembre, lors de la conférence de presse pour la lutte contre le coronavirus, Antoine Iseux, porte-parole du Centre national de crise, a expliqué qu'il sera de la plus haute importance de passer les fêtes de fin d'année de manière responsable.

Une partie des Belges se rendra dans les Ardennes ou à la Côte pour profiter des charmes hivernaux de ces belles régions. "Les logements de vacances font le plein pendant la période de Noël. Se rendre dans ces locations ou dans les secondes résidences reste possible, mais bien entendu, les règles mises en place pour lutter contre le coronavirus s'appliquent partout en Belgique quel que soit notre lieu de résidence", a rappelé le porte-parole du Centre national de crise.

"Nous lançons un appel explicite"

"Le virus ne fera pas de distinction que ce soit une période festive, que vous soyez dans un gite ou dans un appartement à la mer plutôt que dans votre domicile", a-t-il précisé. Les mêmes règles sanitaires que l'on applique chez nous, s'appliquent donc dans ces lieux. "Il ne s'agit pas d'y retrouver ou d'y loger à plusieurs familles ou entre amis. Cela représente tout autant de risques que de les inviter à loger ou à manger chez nous", a dit Antoine Iseux.

Seul un ménage accompagné d'un contact rapproché peut partager un même logement de vacances. Les autres mesures s'appliquent également pour vos balades à l'extérieur ou pour vos courses. "Vu l'attrait de ce type de logements pendant cette période, nous lançons un appel explicite, que ce soit aux propriétaires ou aux locataires de ces logements, pour respecter les règles, même si c'est pendant les vacances", a insisté Antoine Iseux.

"Tenons bon"

Ce dernier a ajouté que les courbes vont bientôt choisir d'évoluer vers le haut ou vers le bas. "Notre comportement détermine ces courbes et a un impact sur l'évolution de ces courbes. Même s'il est difficile pour nous tous de respecter les règles pendant cette période, c'est notre arme commune à tous pour pouvoir envisager le plus positivement possible le début d'année 2021. Alors tenons bon", a conclu le porte-parole du Centre national de crise.

