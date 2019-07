Vous comptez vous rendre à la Côte ce week-end? La SNCB propose une alternative à la grève

La SNCB a mis en place un service alternatif à l'occasion de la grève du syndicat indépendant des cheminots (SIC) menée ce samedi. Trois trains sur cinq rouleront lors de cette grève qui touchera le rail à partir de 03h00 du matin jusque 03h00 dimanche, indique vendredi la SNCB dans un communiqué.

La plupart des trains IC rouleront depuis et vers la Côte et l'offre de trains vers le festival Tomorrowland et les "Gentse Feesten" sera aussi assurée. Dès ce vendredi matin, les voyageurs peuvent consulter ce service alternatif via le planificateur de voyage en ligne de la SNCB, précise la SNCB.





La SNCB ne peut pas exclure d'incidents ce vendredi

La SNCB prend une série de mesures préventives pour assurer le bon déroulement du trafic ferroviaire vendredi malgré les températures élevées. Un incident n'est toutefois pas à exclure, a indiqué le porte-parole Dimitri Temmerman.

Jeudi, la circulation des trains a été fortement perturbée par la chaleur mais les trains roulent à nouveau partout vendredi. La SNCB a décidé de supprimer 27 trains non pourvus d'air conditionné durant les heures de pointe: 15 le matin et 12 le soir. Par ailleurs, plus aucun train diesel ne circulera à partir de 10 heures, afin d'éviter les incidents techniques comme la surchauffe des moteurs. Six liaisons sont touchées: entre Charleroi et Couvin, Hasselt et Mol, Hasselt et Hamont, Gand et Eeklo, De Pinte et Renaix, et Melle et Grammont. Des bus de remplacement seront mis en place. Dimitri Temmerman conseille aux voyageurs de consulter le planificateur de voyage et d'écouter attentivement les annonces dans les gares.