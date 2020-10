Vous connaissiez le Black Friday? Voici le "Bel Friday", une initiative belge pour "gâter le client"

Plus que jamais compte tenu du contexte économique, il est essentiel de privilégier les commerces belges. Si le Black Friday du mois de novembre est désormais une habitude, une nouvelle initiative, plus locale, voit le jour : le "Bel Friday". Notre journaliste Alix Battard recevait Joachim Rubin dans le RTLINFO Bienvenue pour en parler. Il est le porte-parole francophone du "Bel Friday" et patron de la marque LolaLiza.

- Qu'est-ce que c'est le "Bel Friday" ?

C’est une initiative qui regroupe 34 commerçants, distributeurs belges. Ils se mobilisent pour gâter le client le temps d’un week-end, encore plus que d’habitude. Je crois que le moment est bien choisi pour cette solidarité et le fait de soutenir les distributeurs et les commerçants belges. On croit que c’est important, surtout dans des moments comme aujourd’hui. Et on ne le fait pas avec une demande particulière mais avec une certaine fierté parce qu’on est Belge et on veut soutenir aussi l’économie belge. Et à côté de ça, on pousse à la solidarité parce que nous-mêmes on s’est réunis pour soutenir la Croix-Rouge parce qu’on reverse aussi une belle somme à la Croix-Rouge pour les soutenir dans ces moments difficiles.

- Vous dites "gâter le client", qu’est-ce que vous entendez exactement par-là ? À quoi auront droit les clients s’ils dépensent pendant ce Bel Friday ?

Le Bel Friday, c’est un peu à l’initiative de chaque commerçant, distributeur. Ils choisissent ce qu’ils proposent aux clients. Cela peut être des promotions, des petits cadeaux, des petites intentions pour faire plaisir aux clients et montrer qu’on est belges et fiers de l’être et qu’on veut l’accueillir à bras ouverts.

- Ça commence aujourd’hui ?

Ça commence aujourd’hui. Ça a commencé ce matin et ça continuera jusqu’à lundi.

- Vous parlez de 34 distributeurs, lesquels ? Où est-ce qu’on va trouver la liste complète des marques qui participent à cette opération ?

Le plus facile, c’est de se rendre sur le site Bel Friday.be.

