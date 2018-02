Vous croiserez sans doute les bénévoles d'Action Damien qui vendent des marqueurs ce week-end: à quoi sert l'argent récolté?

Action Damien est reparti en campagne depuis hier, vendredi, et jusque dimanche pour récolter des fonds afin de soigner la lèpre. Une maladie que l'on peut guérir pour 50 euros. Les bénévoles vendront un peu partout en Belgique les marqueurs de l'action et inviteront les citoyens à faire un don à l'ONG, indique-t-elle mercredi dans un communiqué.





Lèpre, tuberculose et leishmaniose



L'ONG belge Action Damien, créée en 1964, a fait de la lutte contre la lèpre son cheval de bataille. L'association a ensuite rapidement étendu son travail pour combattre aussi la tuberculose et la leishmaniose. L'ONG est aujourd'hui présente dans 13 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique centrale. Depuis 2015, Action Damien travaille également en Belgique avec des malades SDF. Chaque année, entre 8 à 10 millions de personnes attrapent la tuberculose. En 2015, 1,8 million de personnes sont mortes de cette maladie hautement contagieuse, soit un décès toutes les 17 secondes. Si la lèpre est moins problématique qu'il y a 50 ans, plus de 200.000 nouveaux malades sont tout de même dépistés chaque année et risquent paralysies et mutilations.



"L’argent récolté sert en fait à soigner les malades. 50 euros suffisent pour soigner quelqu’un, donc ça va du dépistage jusqu’à la fin du traitement, guérison comprise. On aide aussi des gens à se réinsérer socialement, on fait des formations, on donne des moyens de subsistance, par exemple on donne de quoi commencer un petit magasin, de quoi commencer un petit troupeau avec 3-4 chèvres, pour que les gens puissent sortir de la grande pauvreté dans laquelle ils vivent. On ne va pas leur donner une prime à la maladie, mais on va leur rendre leur place dans la société", a expliqué Stéphane Steyt, d'Action Damien, au micro de Gabriel del Castillo pour Bel RTL.





Egalement active dans la recherche



Action Damien est également active dans la recherche. En 2016, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recommandé un traitement contre la tuberculose multirésistante, développé par l'ONG au Bangladesh. Durant le week-end de campagne, les nombreux bénévoles d'Action Damien vendront les traditionnelles pochettes de marqueurs pour la somme de six euros. L'organisation estime qu'une vie peut être sauvée avec 50 euros. Il est également possible de faire un don sur le compte bancaire de l'ONG (BE05 0000 0000 7575).