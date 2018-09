Vous pensez tout connaître sur le préservatif? Voici pourtant une donnée importante que 9 Belges sur 10 ignorent

Depuis 2016, les mutualités chrétienne (MC) et socialiste (Solidaris) remboursent les préservatifs à hauteur de 40 et 50 euros par an. Une information peu connue si l'on en croit une étude réalisée par iVOX auprès de 1.000 Belges en septembre: plus de neuf citoyens sur 10 l'ignorent.

Le nombre d'infections sexuellement transmissibles n'a cessé d'augmenter depuis 2002, relèvent ces deux mutualités, Durex et la plateforme prévention Sida. "Et on observe encore une forte augmentation des principales IST en 2016: à savoir la syphilis, la gonorrhée et la chlamydia qui reste la plus fréquente en Belgique", indiquent les différents acteurs.

Pour la chlamydia, le nombre de cas a été multiplié par six entre 2002 et 2016, selon une étude datant de l'époque. "Peu le savent, mais ces IST peuvent mener à des conséquences beaucoup plus graves comme l'impuissance ou l'infertilité par exemple, et également à la contraction d'autres IST comme le VIH."

Ces chiffres qualifiés d'alarmants sont principalement liés à certains comportements à risque comme les relations sans préservatif. "Rappeler les messages de prévention et lutter contre les idées reçues est primordial, la pilule ne protège pas des IST, l'utilisation du préservatif reste aujourd'hui l'unique moyen de s'en protéger", rappelle Thierry Martin, directeur de la plateforme prévention Sida.

Solidaris rembourse le préservatif acheté en pharmacie à hauteur de 50 euros et la Mutualité chrétienne à hauteur de 40 euros pour les préservatifs achetés en petites, moyennes et grandes surfaces ainsi qu'en pharmacie.