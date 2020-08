Vous devez respecter une quarantaine en revenant d'une zone rouge? Voici le mode d'emploi

Si vous revenez d’une zone rouge, quelles sont les règles en matière de quarantaine ? Vous devez rester 14 jours au même endroit, sans contacts et sous des conditions très strictes. Mais il existe quelques exceptions. Voici le mode de l’emploi.

Des passagers sont arrivés du Liban hier matin à l’aéroport de Bruxelles. Ils sont donc revenus d’une zone classée rouge car elle se situe hors de l’espace Schengen. Dans ce vol, l’information est bien passée pour ces voyageurs qui doivent désormais respecter une mise en quarantaine.

"On réside à Beyrouth et l’ambassade nous a envoyés un email pour nous informer que l’on aura 14 jours de confinement à l’arrivée en Belgique", explique une passagère.

"On va arriver à la maison et on va y rester avec les enfants. De toute façon, je travaille chez moi et mon épouse aussi. Donc on va continuer à travailler à la maison pendant deux semaines", indique un autre voyageur.

Que signifie précisément une mise en quarantaine ? Quelles sont les règles ?

Il y a tout d'abord une série d’obligations à respecter:

il faut se faire dépister

votre résidence ne peut se faire que dans un seul domicile, chez soi ou des amis

il convient de respecter une distance d’1,5 m avec les personnes n’ayant pas fait partie de votre voyage

vous ne pouvez pas partager de linges ni de la vaisselle

privilégiez des toilettes et salle de bain séparées

Pour toutes ces personnes concernées, il existe également une liste d’interdictions:

les enfants ne peuvent pas aller à l’école

vous ne pouvez faire que du télétravail

vous ne pouvez pas emprunter les transports en commun

vous ne pouvez pas organiser de visites chez d’autres personnes

Peut-on quitter son endroit de quarantaine ? A priori non, sauf à quelques exceptions :

pour des soins médicaux urgents

pour des achats indispensables (nourriture et médicaments)

pour le règlement de dossiers juridiques ou financiers

pour un travail essentiel

Vous pouvez trouver toutes ces mesures précises et détaillées sur le site info-coronavirus.be