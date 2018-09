Vous devrez bientôt donner vos empreintes pour votre carte d'identité

Le gouvernement fédéral a décidé d'ajouter les empreintes digitales sur la carte d'identité en dépit de l'avis critique de la Commission vie privée. La mesure entrera en vigueur en avril 2019, révèle Het Laatste Nieuws vendredi.



Cette proposition avait été faite après les attentats de Paris en novembre 2015 et en mars 2016 à Bruxelles. Différents terroristes avaient pu circuler sous une fausse identité. Au printemps 2018, la Commission vie privée a néanmoins émis un avis négatif, car ajouter les empreintes digitales à la carte d'identité est, selon elle, superflu et non conforme à la loi sur la protection de la vie privée.

Le ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA) a décidé d'appliquer sa mesure malgré tout. Un projet de loi est prêt et les premières cartes d'identité comprenant les empreintes digitales seront en circulation en avril 2019.

"Le déploiement (de ces cartes) se fera par vagues. Les gens ne devront pas se rendre expressément à la commune pour faire enregistrer leurs empreintes", selon le ministre. Une base de donnée générale des empreintes ne verra pas le jour. En effet, les données ne peuvent pas être sauvegardées plus de trois mois.