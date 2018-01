Vous êtes de plus en plus nombreux à prendre le train: à quels investissements peuvent s'attendre les navetteurs dans les années à venir?

Coup d’œil sur les chiffres annuels de la SNCB. 230 millions de voyageurs ont pris le train en 2017. C'est une augmentation de 3 %, la plus importante depuis 10 ans. Comment l’expliquer ? Le porte-parole de la SNCB, Thierry Ney, était en direct dans le RTLINFO13H.

Comment expliquer ces chiffres en augmentation ? "Si on compare 2017 et 2016, c’est plus de 7,4 millions de voyageurs supplémentaires qui ont fait le choix du train, détaille Thierry Ney, le porte-parole de la SNCB. Cette augmentation de 3% s’explique par plusieurs facteurs. Le premier c’est le travail qui est effectué par la SNCB pour maintenir des tarifs avantageux, par exemple sur les trajets domicile-travail ou domicile-école. Nous avons également veillé à travailler sur les déplacements loisirs. Pour ne citer qu’un exemple, le billet weekend permet aux gens qui le souhaitent de rejoindre deux gares à moitié prix durant un weekend. A côté de ça, la SNCB a veillé à renforcer son offre de trains. Ça a été le cas deux fois en 2016, aussi en 2017. Notre offre de trains est passée de 3500 trains quotidiens à 3700 trains. Nous avons aussi amélioré la vitesse commerciale de 3%. Nous investissons également des montants importants. Durant l’année 2017, ce sont 600 millions qui ont été investis, 400 pour le matériel roulant et une centaine de millions dans les gares de la SNCB".



Le train est un moyen de transport de plus en plus apprécié pour les loisirs, vous avez adapté votre offre, répond Caroline Fontenoy. Cette offre va continuer à se diversifier dans les années à venir avec le nouveau plan de transport. A quoi peuvent s'attendre les navetteurs?

"Ce sont toujours des investissements que nous allons réaliser, explique Thierry Ney. D’ici à la fin de l’année, nous allons recevoir 450 nouvelles voitures. Les premières vont arriver en 2018 puis elles vont être réceptionnées dans les années à venir. C’est plus de confort qui va être mis à disposition des nouveaux clients de la SNCB. Cela représente plus ou moins 10 000 places qui vont être offertes à celles et ceux qui font le choix du train".