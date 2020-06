Coronavirus: vous êtes nombreux à avoir accumulé vos jours de congé et cela peut poser problème à votre entreprise

L'été s'organise un peu en dernière minute cette année. Avec le confinement, vous êtes nombreux à avoir accumulé des jours de vacances. A Pâques par exemple, la consommation de jours de congé était moitié moins élevée que l'an dernier. Beaucoup d'employés ont de nombreux congés à prendre. Cela pose clairement problèmes dans certaines entreprises.

C'est le cas chez quatrième dimension, une entreprise spécialisée dans l'impression de vêtements. François Bercé, le directeur: "Les employés et les ouvriers n'ont pas pris congé pendant le confinement. Le confinement diminue et on parle de pouvoir partir à l'étranger". C'est une situation problématique parce que c'est maintenant que François a besoin de ses travailleurs.

"On va essayer de se récupérer quelque part: essayer de gagner quelques commandes et donc on espère avoir la main d'oeuvre nécessaire pour pouvoir les sortir. C'est un peu cela qui m'inquiète pour l'instant."

Quelles pourraient être les solutions?

L'UCM (Union des Classes Moyennes) propose de rendre possible le report des congés. En principe, on doit le prendre avant la fin de l'année. Pierre-Frédéric Nyst, président de l'UCM: "Nous auront sans doute des difficultés à épuiser les congés sur 2020. Nous souhaitons un report sur 2021. Peut-être même au-delà 2022". Mais d'autres solutions sont aussi évoquées. "Certains peuvent convertir les congés en rémunération", propose le président de l'UCM.

Selon l'UCM, l'important c'est d'avoir des solutions qui arrangent les employeurs et les employés. le groupe des 10 avec les différents partenaires sociaux se réunira lundi. Il devra discuter de ces congés.