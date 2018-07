Vous êtes nombreux à partir en vacances avec votre chien: voici ce qu'il faut faire avant et pendant le voyage

C'est une bonne idée, mais ça demande aussi une sérieuse organisation. Long trajet en voiture, maladies, insectes, chaleur… il faut penser à tout pour le bien-être de l'animal.

Avant d'entamer le voyage, il est important de passer chez le vétérinaire pour une visite de routine. Certains vaccins sont également nécessaires en fonction de la destination. "Le plus important, c'est le vaccin contre la rage. Ca, c'est une obligation légale. Vous ne pouvez pas passer de frontière sans avoir le vaccin rage qui doit être effectué trois semaines avant de partir", explique Abiré Marlier-Kambia, vétérinaire, dans le RTLinfo 13H.

L'autre point essentiel est de prévoir une trousse de secours pour son animal. "Il faut une pince à tiques ou un crochet à tiques parce que forcément, quand on part en vacances, on va se balader avec son chien et il risque d'être exposé à ça. Il faut avoir des antiparasitaires externes pour le protéger contre les moustiques, les puces, les tiques et de la crème pour les coussinets à appliquer en fin de journée quand il a marché sur du tarmac brûlant histoire de pouvoir un peu les réhydrater", conseille la vétérinaire.

Claude est concerné. Il ne part jamais en vacances sans son chien et son chat. Cela demande une bonne organisation durant le trajet. "Il faut être dans un confort minimum dans la voiture. C'est-à-dire de l'air conditionnée, de l'eau, à manger... Tout ce qu'il faut quoi. On fait des arrêts souvent", confie le maître.

L'autre élément important est de bien attacher son chien dans la voiture. Il est considéré comme un passager, c'est donc une obligation.

"Vous avez soit la ceinture de sécurité que vous accrochez au harnais et à la voiture ou alors vous avez les boxes de transport et là, ils doivent être attachés aussi avec des sangles", Alessandra Gennuso, vendeuse dans une animalerie.

Il faut donner à boire fréquemment à son animal et lui mettre de l'eau tiède sur les pattes pour le rafraîchir.