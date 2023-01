Vous gaspillez trop de nourriture ? Voici quelques conseils pour vous aider

Le gaspillage alimentaire augmente en Belgique. De plus en plus de produits alimentaires, toujours consommables, sont régulièrement jetés. On parle de 345 kilos par an et par habitant.

On estime qu'un tiers de notre nourriture est gaspillé. La crise est sur toutes les lèvres et pourtant tous les Belges ne font pas toujours attention à ce qu'ils laissent moisir dans leur frigo. "On prend plus, mais on gaspille plus aussi", reconnaît une dame dans le RTL INFO sur le parking d'un supermarché. "Ce qui est un peu plus ancien, je le mets devant (dans le frigo), ce qui est nouveau derrière", distille volontairement comme conseil une autre.

En moyenne, chaque Belge gaspille 345 kilos de nourriture par an. Aider les Belges à organiser leur frigo pour les empêcher de gaspiller, c'est la mission de Sylvie Mattart. Elle est "home organiser". Sa première astuce, choisir des contenants transparents. "Par exemple, ici j'ai des restes, je vois exactement ce dont il s'agit...

... par contre, ces boîtes-là c'est moins bien parce que je dois ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a dedans."

Rentabiliser ses courses, c'est avant tout faire les bons choix au supermarché. Sylvie Mattart poursuit : "Regardez ce que vous avez dans votre frigo, dans vos armoires, dans votre congélateur. En tout cas, tout ce qui concerne l'alimentation. Sur cette base-là, déjà, on peut composer les premiers jours de la semaine et du menu qui arrive."

Des recettes pour restes

Plus le frigo est chargé, moins nous appréhendons son contenu. Emilie De Coster, coach en nutrition, fait savoir: "Une astuce, c'est de ne pas mettre d'emballages en plastique dans son frigo. Par exemple, lorsque vous avez une salade en sachet, vous la mettez dans un contenant avec un papier absorbant pour refermer le tout vous placez dans votre frigo et ça se conserve environ dix jours." Et c'est valable pour tous les légumes. Autre conseil, rentabiliser ses restes de repas. "On a des ingrédients qu'on a utilisés une fois et puis on ne sait plus quoi en faire et donc effectivement, on gaspille, on jette sûrement beaucoup trop un peu partout."

Emilie et nutri-coach depuis plusieurs années et opte pour l'option suivante : cuisiner ses repas à l'avance sur base de quelques aliments pour éviter le gaspillage. Exemple, avec un reste de riz:

"Tout simplement, on va faire des petites galettes "poivrons et riz". On va mélanger avec des œufs. En légume, j'ai choisi un poivron orange et un peu de mozzarella."

Le gaspillage explose surtout en période de fêtes: 17% de notre poubelle est remplie d'aliments consommables.