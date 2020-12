Vous mangez pour tuer l’ennui ou moins déprimer? Un des graves troubles de l'alimentation dûs au confinement

Depuis le deuxième confinement, encore plus de personnes doivent faire face à un trouble de l'alimentation. Deux phénomènes s’amplifient, d’un côté l'anorexie mentale, de l’autre la boulimie et l’alimentation émotionnelle. Le centre des troubles de l'alimentation et de l'obésité doit pour la première fois arrêter de prendre des inscriptions en raison de listes d'attente toujours croissantes, écrit Het Laatste Nieuws ce lundi.

Isolement social, perte de structure, désespoir et moins d’activités physiques: les mesures ont un impact significatif sur notre conscience sanitaire.

Plus d'un quart des Belges ont pris des kilos supplémentaires lors du deuxième lock-out. Cela ressort d'une nouvelle enquête réalisée par PronoKal Group auprès de 1 000 Belges.

Et plus de personnes sont (à nouveau) aux prises avec des troubles de l'alimentation tels que l'anorexie mentale et la boulimie.

"En Belgique, nous assistons actuellement à deux phénomènes", explique An Vandeputte du Centre flamand de connaissances sur les problèmes d'alimentation et de poids. "D'une part, l'alimentation émotionnelle augmente fortement dans l'ensemble de la population." Cela signifie que les gens ne mangent plus par faim, mais parce que cela atténue les sentiments désagréables et rend les gens plus heureux.

"D'un autre côté, la peur et le manque de structure, de contrôle et de contact social font qu'il est plus difficile pour ceux qui avaient déjà lutté contre des troubles de l'alimentation de récupérer et de reprendre de vieilles habitudes", a déclaré Vandeputte.

Trop de patients: craintes pour la vie des jeunes filles anorexiques

Selon Het Laatste Nieuws, les chiffres exacts du nombre de personnes souffrant de troubles de l'alimentation en raison du confinement ne sont pas encore disponibles. Mais les listes d'attente dans les centres d'aide augmentent sans cesse. "Nous recevons plusieurs nouvelles inscriptions chaque semaine et avons maintenant introduit un gel des inscriptions pour la première fois", souligne Karen Brenninkmeijer, psychologue au Ceeto, le centre des troubles alimentaires et de l'obésité à Louvain. "Les listes d'attente sont normalement limitées à une ou deux personnes, mais maintenant les patients doivent parfois attendre trois mois pour obtenir l'aide nécessaire. C'est pourquoi nous n'avons pas d'autre choix que de les envoyer ailleurs."

Les experts se préoccupent principalement des jeunes. "Les jeunes filles de 14 à 16 ans en particulier ont perdu beaucoup de poids en un temps relativement court et évoluent vers une insuffisance pondérale", explique la psychologue.