Vous n'avez aucun symptôme du coronavirus et souhaitez reprendre vos activités sociales? Le centre de crise a un message pour vous (vidéo)

Le centre de crise émet un rappel. Même après deux semaines d'isolement, sans symptôme, il n'est pas question de ne plus respecter les mesures de confinement. Ce n'est pas parce que vous vous sentez en bonne santé que tout risque est écarté. "Il faut poursuivre nos efforts, sinon tout ça n'aura servi à rien", rappelle le centre.

Après deux semaines de confinement, le temps peut sembler long et la tentation de sortir de chez vous d’autant plus grande que vous n’avez apparemment pas été malade et que vous avez peut-être l’impression d’être passé entre les mailles du filet. "Aujourd'hui, il y a un grand nombre de personnes dans notre communauté qui sont encore porteurs du virus sans avoir de symptôme, et donc, il est tout à fait possible que même après deux semaines sans symptôme, vous soyiez toujours infectieux pour les autres, rappelle Emmanuel André, porte-parole interfédéral coronavirus. Nous savons que vous avez envie de reprendre vos activités sociales, mais ce n'est pas le moment de le faire. Vous devez maintenir les efforts que nous avons tous réalisés ensemble".

Non seulement, rien n’indique que vous ne pouvez pas être infecté, mais en plus, vous pourriez de toute façon propager le virus en le transportant, par exemple sur vos mains. Le message est donc clair: continuez à respecter le confinement et suivre les règles d’hygiène. "Cela fait 15 jours qu'on est dans une situation difficile, explique Benoît Ramacker, porte-parole de la cellule de crise fédérale. On demande à chacun des efforts considérables. Si vous les relâchez maintenant, tout ça sera perdu. Il faut qu'on maintienne les efforts, qu'on respecte les règles d'hygiène de base, cela reste essentiel. Il y a également cette distance physique. Si l'on agit ensemble, on arrivera à passer au travers".

Autre message des autorités : si vous êtes malade, quelle que soit la maladie, prévenez votre médecin. Certains patients traînent à le faire par peur de devoir être hospitalisé. Et leur cas s’aggrave inutilement.