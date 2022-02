Vous ne savez pas comment occuper vos enfants pendant le congé de Carnaval? Voici 40 activités

Près de 40 activités différentes sont au programme d'une action intitulée "Viens t'a(musées) !".

Les musées liés à l'initiative "Marmaille&Co" de l'ASBL Musées et Société en Wallonie (MSW) proposent des divertissements à faire en famille pour les vacances de carnaval, du 26 février au 6 mars.



Au total, 60 musées de Wallonie et de la région de Bruxelles-Capitale adhèrent à cette initiative "Marmaille&Co" de l'ASBL Musées et Société en Wallonie (MSW).

Organisée depuis plusieurs années à l'occasion du congé de Carnaval, l'action "Viens t'a(musées) !" s'étend à l'ensemble des congés scolaires en 2022.

Ces premières vacances sont placées sous le thème "Explor'action masquée". Chasses au trésor, enquêtes mystérieuses, confection de masques, puzzles géants, parcours d'orientation, goûters et jeux sont au programme.

En région bruxelloise, le musée Belvue, situé place des Palais, proposera par exemple de récompenser d'un cadeau les enfants qui viendront déguisés.

Le Centre belge de la BD, situé rue des Sables, ouvrira quant à lui pour les vacances l'exposition "Bulle de Louvre", qui offre une vision de ce haut lieu culturel français mise en perspective par 20 auteurs de bande dessinée.

Des chasses au trésor seront de plus organisées au musée de la banque national, et au palais du Coudenberg dans le centre-ville, ainsi qu'au Train World, situé à Schaerbeek.

Les activités foisonneront également partout ailleurs dans la partie francophone du pays.

Une chasse aux Pokémons aura par exemple cours au Computer museum Nam-Ip de Namur.

Un goûter préhistorique prendra place à l'Espace muséal d'Andenne.

L'Espace Arthur Masson de Treignes proposera encore de voyager dans le temps pour plonger dans l'ambiance des écoles des années 30.

