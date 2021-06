Vous partez bientôt en vacances ? RTL INFO répond à vos questions

Les grandes vacances, on y est ! Dans quelques jours, vous serez nombreux à remplir vos valises pour partir à l'étranger. Mais cette année, les règles Covid compliquent les déplacements. Tests PCR, quarantaine, vaccins, zones vertes, oranges ou rouges : de nombreuses contraintes existent et vous vous posez sans doute encore des questions. Ce jeudi soir sur Bel RTL, entre 18h30 et 19h, Thomas de Bergeyck et son invitée tenteront de vous éclairer et d'apporter un maximum de réponses à vos questions. Vous pouvez (re)voir le questions/réponses ci-dessous.