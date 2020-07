Vous partez en vacances en voiture? Petit rappel de quelques conseils

Cette année plus que jamais, vu le contexte sanitaire, vous êtes nombreux à privilégier la voiture pour vos vacances. Quelques conseils s'imposent pour préparer votre véhicule.

Pour partir en vacances en voiture en toute sécurité, il faut d' abord contrôler l'état technique de la voiture. Cela passe par la vérification de la pression de ses pneus. Pauline Demolder, porte-parole de Vias, explique à ce propos: "Un pneu sous-gonflé peut crever. Ca peut être dangereux. Par contre, si votre véhicule est bien chargé; vous pouvez rajouter un petit coup de pression des pneus." La pression idéale de votre voiture est en général indiquée sur le chambranle de la portière du conducteur.

D'après les chiffres de l'institut Vias, 63% des Belges n'ont jamais vérifié le profil de leurs pneus. Veillez également à vérifier le niveau d'huile et le réservoir du liquide lave glace.

Un sommeil primordial

Autre élément auquel il faut être attentif, la visibilité du conducteur qui doit être optimale. "Il faut veiller à placer les bagages les plus lourds le plus bas possible dans le coffre. Il faut que ces bagages ne gênent pas la visibilité du conducteur vers l'arrière de la voiture. Et si vous avez un coffre de toît, il faut évidemment vérifier qu'il soit bien verrouillé et bien attaché", ajoute Pauline Demolder.

Le repos est lui aussi de mise avant de prendre la route. Un conducteur sur dix se dit fatigué lors de trajets qui excèdent 60 kilomètres. Or, la fatigue serait à l'origine de près de 20% de l'ensemble des accidents graves de la route. "Avant d'effectuer un long trajet, il faut passer une bonne nuit de sommeil pour être reposé. On conseille d'éviter de conduire la nuit si le conducteur est la seule personne réveillée dans le véhicule."

En plus d'une bonne nuit de sommeil, l'institut Vias conseille de faire une pause après deux heures de conduite maximum.