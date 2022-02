Vous partez en vacances et vous ne savez pas quoi faire de votre chat ou chien? Voici les conseils d'une comportementaliste (vidéo)

Ce midi, nous vous parlions de vos animaux de compagne dans le RTL INFO Bienvenue. Quelles sont les meilleures solutions pour votre chat ou votre chien quand vous partez en vacances ? C'est la question à laquelle a répondu Julie Willems, comportementaliste animalier.

Olivier Schoonejans : est-ce une bonne idée de prendre le chat en vacances ?

Julie Willems, comportementaliste animalier : "Je dirais que généralement non puisque les chats sont plus attachés à leur territoire qu'à leur maître et préfèrent rester à la maison. C'est donc mieux pour le chat d'envisager une visite, ou même deux visites journalières par un voisin, un membre de la famille ou un professionnel qui vient s'occuper du chat, le nourrir, le sortir, changer sa litière etc. Maintenant, il y a quelques exceptions. Il y a des chats qui sont très câlins, très attachés à leur maître et qu'on pourrait envisager de prendre avec soi en vacances, mais ça reste exceptionnel. Évidemment, si c'est le cas, il ne faut surtout pas le laisser sortir à l'extérieur parce qu'il y aurait le risque qu'il ne revienne pas."

Combien de temps le chat peut-il rester tout seul sans avoir cette sensation de l'être ?

"Cela dépend très fortement d'un chat à l'autre. Les chats sont des animaux beaucoup plus indépendants que les chiens. Ils peuvent rester seuls sans problème, c'est dans leur nature. Maintenant, il y a des chats qui peuvent rester seuls 24 heures parce qu'ils sont extrêmement solitaires et ça ne va pas leur poser problème et d'autres vont déjà se sentir seuls au bout de 3 ou 4 heures. Cela dépend donc de l'attachement que le chat a pour son maître et de son côté affectueux."

Une pension pour chats, ça vaut la peine ?

"C'est une solution, ce n'est pas la meilleure. Qui dit pensions pour chats dit plusieurs chats, forcément. Et dans un lieu que le chat ne connaît pas. Comme il a un côté territorial très important, ce n'est pas la meilleure solution. Maintenant, si c'est un chat qui a une très bonne faculté d'adaptation et qui va régulièrement dans cet endroit, s'y plait bien, ce sera une question d'habitude et il n'y aura plus de souci."

Le chat peut donc être laissé à la maison et être nourri une ou deux fois par jour par un voisin…

"Pas juste nourri. C'est important que la visite dure un certain temps, entre une demi-heure et une heure, pour que le chat ne se sente pas seul, qu'il sente qu'il y a une présence, qu'on le câline, qu'on est là… Changer sa litière aussi."

Que fait-on du chien ? Le laisse-t-on à la maison ?

"Le chien, on ne le laisse surtout pas à la maison. J'insiste parce que malheureusement, il y a des services professionnels qui vous proposent de laisser votre chien à la maison et de venir lui rendre visite comme on fait pour les chats. Pour les chiens, ça n'est absolument pas recommandé du tout. Le chien est une espèce grégaire, contrairement au chat, qui vit en groupe et qui ne peut impérativement pas rester seul. Il est inenvisageable de laisser son chien 23 heures sur 24 seul, même s'il a une visite qui dure une heure. Le chien, ce qu'on peut envisager, c'est soit de le prendre en vacances avec soi, c'est évidemment la meilleure chose à faire si on peut se le permettre sauf si on part en avion, soit le laisser en pension."

Comment choisit-on bien la pension ?

"Évidemment, il faut éviter les pensions où les chiens sont enfermés dans des cages. Même si on vous dit qu'ils sont promenés ou sortis une heure par jour, ça reste 23 heures dans un enclos. L'idéal, c'est une pension familiale où les chiens sont comme à la maison, chez un dogsitter qui le prend chez lui, qui va le câliner comme son maître le ferait, qui va s'en occuper, va être présent, va aller le promener."

Que faire avant de la déposer ?

"L'idéal, c'est de préparer son chien, essentiellement quand c'est la première fois. Ce que je conseille toujours à mes patients, c'est d'aller une première fois avec son chien, de faire le tour du propriétaire, puis de le laisser un quart d'heure et de revenir le chercher. En agissant comme ça, on va faire comprendre au chien que quand on le dépose dans cet endroit, on revient le chercher. Quand on va le déposer pour les vacances, le chien saura que son maître reviendra le chercher et il sera beaucoup plus serein."