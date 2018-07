Vous pouvez demander à la police de surveiller votre domicile pendant vos vacances: voici comment procéder

Avec les vacances, les risques de cambriolages augmentent, car la plupart de nos habitations ne sont pas suffisamment sécurisées. La police de la zone Bruxelles-Nord mène donc des opérations de prévention. Un reportage de Mathieu Col et Ghislain Federspiel pour RTL Info 13h.

La police de la zone Bruxelles-Nord mène des opérations de prévention depuis plusieurs mois afin de lutter contre le cambriolage. Leurs conseils ont fait chuter le nombre de cambriolages depuis le début de l'année. Cependant, il y a encore beaucoup de maisons qui ne sont pas assez sécurisées. Les policiers font donc du porte-à-porte pour informer les habitants. Cette opération menée à plusieurs reprises a permis de faire baisser considérablement le nombre de cambriolages sur la zone: 152 en janvier et 66 en mai.



Les habitants apprécient l'initiative surtout que la sécurité se gère aussi entre voisins. "C'est très important, car il y a pas mal de gens qui ne savent pas comment il faut faire quand il y a un problème", confie Brigitte Vandenbroucke, présidente du comité de quartier.



En cinq mois, plus de 700 habitations ont reçu les conseils de la police. Et même si personne n'ouvre la porte, les failles de sécurité sont signalées par les agents. En plus de veiller à la sécurisation de votre habitation, vous pouvez demander à la police de passer régulièrement vérifier votre domicile lorsque vous êtes en vacances. Il faut alors s'inscrire avant de partir sur le site internet de la police : www.police-on-web.be