Vous prenez l'avion ce vendredi? Il est recommandé d'arriver 3 heures avant le départ à l'aéroport de Charleroi

Les voyageurs partant de l'aéroport de Charleroi vendredi devront s'armer de patience en raison des actions de protestation de la police aéroportuaire. Les responsables du BSCA recommandent aux passagers d'être présents sur place au moins trois heures avant le vol.

Des actions de protestation de la police sont attendues vendredi dans les aéroports belges entre 8h00 et 13h30. Les syndicats reprochent aux autorités le manque de personnel au sein de la fonction policière, l'échelonnement de l'accord salarial et la suppression accélérée du dispositif de fin de carrière. A Charleroi, "les voiries d'accès au terminal subiront ces actions de perturbations et une grève du zèle sera menée au niveau des contrôles frontières", avertissent mercredi les autorités aéroportuaires. Les passagers sont invités "à vérifier jusqu'au moment du départ s'ils n'ont pas reçu une information de leur compagnie aérienne (courriel, SMS?)".

Le site internet de l'aéroport sera régulièrement mis à jour.