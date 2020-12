Se faire tester avant les fêtes pour célébrer Noël en famille élargie sans risque? Fausse bonne idée selon les spécialistes

Cette année, coronavirus oblige, les fêtes de fin d'année devront se faire en petit comité. Notre sondage RTL INFO - Le Soir montre qu'une majorité de Belges soutient les mesures de confinement. Elle affirme qu'elle respectera les règles sociales pendant les fêtes.

Certains prévoient malgré tout de se réunir en famille, en dépit des règles établies par les autorités. Pour ce faire, ils ont prévu de faire un test Covid avant la réunion. "Je pense pas que ce soit une bonne idée. Un test qui est négatif maintenant peut vouloir dire qu'on n'est négatif ou que l'on est au tout début de l'infection et qu'il n'y a pas assez de virus pour le retrouver. De plus, le test n'est pas toujours positif même s'il y a du virus. Il peut se passer beaucoup de choses. Un test négatif maintenant ne vous donne aucune certitude", explique le porte-parole pour la lutte contre le covid-19, Yves Van Laethem.

Le docteur Michel Meurice, président de l’association des généralistes de l’est francophone, estime également que ce test n'est pas une garantie. Il donne quelques recommandations à ceux qui ont prévu de fêter les fêtes en famille, malgré tout. "Si les enfants ne vont pas faire des activités diverses, qu'ils ne rencontrent pas trop de monde pendant cette semaine, qu'ils n'ont aucun symptôme, c'est déjà une sorte de mise en quarantaine. Ça diminue le risque de propagation du virus dans le cas où l'on se réunit en famille élargie. Ce n'est pas recommandé. Si on enfreint les lois, restons responsables. Et la semaine qui suit, si possible, n'allons pas voir d'autres personnes. On se met en isolement", explique-t-il.

Pour rappel, pendant la période de Noël aussi, les règles relatives aux contacts sociaux restent d’application. Dans un souci de bien-être psychosocial, les personnes seules peuvent inviter en même temps leurs deux contacts rapprochés, soit le 24 soit le 25 décembre. Pour les rassemblements à l’extérieur, la règle des quatre reste applicable.

