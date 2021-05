Les terrasses sont rouvertes! Voici vos photos

Une série d'assouplissements aux règles sanitaires entrent en vigueur ce samedi, avec, en point de mire, la réouverture des terrasses des cafés et restaurants. Si vous avez décidé d'en profiter dès ce samedi, n'hésitez pas à nous partager vos photos via le bouton orange Alertez-nous.



Les conditions pour la réouverture des terrasses avaient été présentées le 23 avril: ouverture de 8 à 22 heures, maximum 4 personnes à table à l'exception des familles vivant dans la même bulle, 1,5 m entre les tables, port du masque lorsque les clients ne sont pas assis, pas de service au bar. La question de l'espacement entre les tables a donné lieu à de vives discussions. Le secteur désirait pouvoir y déroger par l'installation de panneaux en plexiglass. Une option écartée par le commissariat Corona et par le ministre de la Justice, non sans susciter des remous dans les communes et parmi les exploitants.

VOS PHOTOS

La Place Flagey à Ixelles transformée en terrasse géante, ce samedi vers 19h30.

"Première terrasse de l’année pour Marceau à la Taverne de Waremme"

"Aujourd'hui, 8 mai, c'est mon anniversaire et je fête ma pension. Nous soutenons l'Horeca."





"Après-midi en terrasse"



"Ça fait vraiment un bien fou de pouvoir être en terrasse"



Le couvre-feu a par ailleurs également pris fin depuis minuit. Pour ce qui est des secteurs culturel, événementiel et religieux, les activités en extérieur réunissant jusqu'à 50 personnes sont autorisées. Le port du masque et le respect d'une distance physique appropriée sont toujours de mise. Dans le secteur de la jeunesse et des clubs sportifs, les activités organisées à l'extérieur sont autorisées avec un maximum de 25 participants et ce pour tous les âges, sans public et sans nuitée. Les enfants, jusqu'à 12 ans inclus, peuvent désormais se retrouver à l'intérieur mais avec 10 participants au maximum. Les parcs d'attraction peuvent également rouvrir leurs portes, tandis que brocantes et marchés aux puces professionnels sont à nouveau autorisés.