Vous redoutez la panne de votre chaudière avec le retour du froid? Voici quelques conseils pour l'éviter

Les températures ont chuté ces derniers jours, surtout la nuit, et certains d'entre vous ont même déjà sortir le grattoir avant de prendre la voiture. Conséquence: vous êtes nombreux à avoir relancé votre chaudière et parfois, elle tombe en panne. Les téléphones des chauffagistes tournent déjà à plein régime.

Notre journaliste, Samuel Ledoux, a rencontré Dominique, un chauffagiste à Liège, qui donne quelques conseils pour que votre chaudière et vos radiateurs puissent redémarrer normalement.

"Actuellement, quand on se lève, on sait déjà qu’il fait froid car notre téléphone n’arrête pas de sonner. On n’a pas besoin de thermomètre extérieur. On sait qu'on aura des dépannages à faire", confie-t-il. "Principalement les pannes ont lieu avec des chauffages mazout parce que les gens ont un peu oublié de mettre du mazout dans leur cuve. Le gaz, cela pose rarement problème car il vient par les conduites. Par contre maintenant, on a beaucoup de gaz propane et on a le même problème qu’avec le mazout. Il faut remplir sa cuve", explique-t-il avant d'ajouter: "Quand on a fait l’entretien dans les délais et qu’on est en panne de mazout, il faut parfois intervenir pour réamorcer la chaudière. Ce n’est pas toujours évident. Pour certains modèles, ça ne pose aucun souci. Mais pour certaines nouvelles chaudières à condensation, c’est plus complexe."

Le chauffagiste donne quelques conseils: vérifier le niveau de mazout, s’il y a du courant, si le thermostat est bien enclenché, bien ouvrir les vannes des radiateurs et bien purger son installation.

Pour un confort de vie idéal, comptez une moyenne de 18 à 20 degrés dans votre maison.