Vous rêvez de monter sur scène avec la troupe de la pièce du Télévie? C’est possible et on vous dit comment

Grande première dans l’histoire de la pièce de théâtre du Télévie : cette année, l'un de vous fera partie intégrante de la troupe du Télévie et donnera la réplique à Luc Gilson.

Le grand casting débute ce vendredi. Comment participer? Luc Gilson vous explique comment procéder: "C’est la quinzième pièce, on s’est dit pourquoi pas inviter les gens à jouer avec nous sur scène. Tout un chacun qui a une âme de comédien, qui a envie de partager un moment avec nous, peut s’inscrire et peut venir jouer avec nous. La scène ce sera avec moi. Je me réjouis de passer ce moment particulier qui ne sera pas très long mais qui sera assez intense. Alors pour participer, c’est très simple: les gens s’inscrivent, ils nous envoient une petite vidéo de présentation et là on verra qui colle le mieux au personnage qu’il faudra interpréter sur scène", a confié le présentateur de RTL Info à Florent Tondeur.

Pour votre candidature: envoyez un mail à castingtelevie@rtl.be avec vos coordonnées complètes, deux photos et une vidéo qui vous permettra de vous présenter. La date limite pour nous envoyer tout ça: c'est le 11 novembre à minuit.