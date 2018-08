Vous venez de Liège ou Louvain et allez à Bruxelles? Préparez-vous à l'ENFER sur la E40 à cause de travaux fin août

Le centre flamand du trafic conseille non seulement d'éviter la E40 mais aussi un large périmètre autour du chantier.

Le centre flamand du trafic met en garde contre les importants embarras de circulation qui pourraient survenir en raison des travaux effectués du 24 août 09h30 au 3 septembre 06h00 sur la E40 entre l'embranchement avec la E314 et la sortie 22 Bertem en direction de Bruxelles.



Les travaux auront pour but de remplacer le revêtement de la chaussée. Ils seront également effectués sur les voies en direction de Liège du 24 au 27 août sur une courte distance à hauteur de la sortie Bertem.



La circulation ne s'effectuera plus que sur une bande au lieu de deux en direction de Bruxelles peu avant la bretelle menant à la E314 du 24 août au 3 septembre. La sortie 22 sera également fermée dans ce sens de la circulation.



Le trafic en provenance de la E314 vers la E40 ne pourra lui aussi s'effectuer que sur une bande mais pourra emprunter la sortie.



Dans l'autre sens, vers Liège, le trafic ne s'effectuera que sur une bande juste avant la sortie 22, du 24 août 20h00 au 27 août 06h00.