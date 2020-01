Commencer la course à pieds, votre bonne résolution en 2020? Se fixer un objectif est essentiel (2/5)

C'est l'une des bonnes résolutions les plus fréquentes: commencer la course à pieds. On va tenter de vous aider à tenir votre promesse avec 5 conseils de ce lundi à vendredi, proposés par Valentin Poncelet (le dernier vainqueur des 20km de Bruxelles), pour commencer le running en douceur.

Le premier conseil vous a été donné hier/lundi, celui de disposer d'un bon matériel (cliquez sur le lien pour lire l'article)

Le conseil de ce mardi est de se fixer un objectif.

"C’est important de se dire 'Dans X semaines, j’ai envie de courir un 10km', et de s’inscrire à la course. Une fois que les inscriptions sont ouvertes, ça motive directement de payer son dossard. On le reçoit, on le pose sur sa table de nuit et on réalise: 'Je vais courir et je vais réussir'", indique Valentin Poncelet.

Prenons l’exemple d’une course de 10km, il faudrait combien de semaines de préparation pour une personne qui n’a jamais couru ?

"Un mois, ça serait clairement un peu court. Le mieux, selon moi, c’est de prévoir au moins deux mois. Tout dépend aussi de l’objectif que vous vous fixez. Mais en deux mois, en suivant un plan d’entrainement régulier, on peut arriver à courir 10km. Ces plans sont facilement disponibles sur internet pour ceux qui commencent à courir. Un coach n’est pas nécessaire au début mais c’est bien de s’entourer de gens qui pourraient vous conseiller."