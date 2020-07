Vous voulez organiser un événement et connaître les risques sanitaires? Le gouvernement vous renseigne via un site internet

Près de 4.500 événements ont déjà été scannés par un outil de relance développé par l'Alliance des Fédérations belges de l'événementiel, Toerisme Vlaanderen et EventFlanders. Cette "matrice" permet d'évaluer les risques sanitaires liés à un événement public.

Selon les protections mises en place, elle classe ensuite l'événement en vert, orange et rouge.

Selon les chiffres obtenus par RTLinfo, 70% des demandes introduites ont reçu un avis favorable. Notre journaliste Bernard Lobet, a tenté l'expérience avec des événements organisés dans 2 communes différentes, introduits dans ce site internet.

A Assesse, dans le Namurois, les kermesses au mois de septembre auront lieu dans 7 villages en même temps. Le bourgmestre a demandé un passage par la matrice, via le site d'évaluation du risque: "Je n'ai pas encore eu les analyses complètes pour les 7 kermesses mais pour le moment, c'est bien parti."

Pour les 7 événements, petits ou grands, le passage par le site covideventriskmodel.be est demandé. "Je dois demander aux organisateurs de compléter des questionnaires sur le site et de m'envoyer les résultats finaux."

Autre exemple dans la commune d'Etterbeek, le bourgmestre Vincent De Wolf nous explique: "J'ai reçu une demande pour un dîner assis dans un espace ouvert au public pour 50 personnes. On ne devait pas le faire de manière obligatoire mais on a demandé à l'organisateur de l'événement de remplir le formulaire et cela a permis de déceler 2 ou 3 éléments qui devaient être améliorés."

Après avoir répondu aux questions sur le site et obtenu éventuellement un feu vert, c'est tout de même le bourgmestre qui prend la décision finale. "Il engage toujours sa responsabilité civile et pénale, s'il autorise un événement sans respecter le principe de précautions, cela c'est certain", confirme Vincent De Wolf.