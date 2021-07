Avec ce début du mois de juillet et le lancement de la période de vacances, beaucoup de Belges nous interrogent via le bouton orange Alertez-nous sur les règles en vigueur pour voyager.

C'est le cas notamment d'André. Il part en vacances en voiture en passant par plusieurs pays et il se demande quelles règles il doit suivre.

La réponse est qu'il doit respecter les règles de tous les pays par lesquels il va passer. Prenons le cas de l'Espagne par exemple.

Si vous y allez en voiture par la France, il faudra vous soumettre aux règles de voyages en France même si vous ne faites qu'y passer. Cela veut dire: être complètement vacciné, ou bien présenter un test PCR négatif réalisé dans les 72 heures ou présenter un certificat de rétablissement (voir notre article à ce sujet).

Ensuite, vous devrez vous soumettre aux règles appliquées en Espagne. Et c'est là que ça peut se compliquer. Car en Espagne, le test PCR négatif doit avoir été réalisé dans les 48 heures, et non 72 comme en France. Une autre différence concerne l'âge minimum pour les tests PCR: en France c'est à partir de 11 ans, en Espagne c'est à partir de 12 ans.

Bref, voyager en traversant plusieurs pays peut vite s'avérer complexe. Difficile donc de rappeler toutes les règles de tous les pays dans un seul article (d'autant qu'elles peuvent changer avec le temps). L'idéal est donc de bien se renseigner sur les sites des Affaires étrangères pour tous les pays traversés.