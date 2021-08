Voyage vers la mer en train Côte-Express: la SNCB conseille de réserver sa place

Avec le retour du soleil, la SNCB s'attend à un flux plus important de voyageurs vers la Côte en fin de semaine. Pour éviter des temps d'attente importants, la société des chemins de fer conseille aux voyageurs de réserver une place à bord des trains Côte-Express, qui complètent l'offre classique en été. "Il reste encore suffisamment de places pour les jours qui viennent et le week-end", indique la SNCB mercredi dans un communiqué.



Les trains Côte-Express assurent une liaison directe vers la Côte depuis Bruxelles la semaine et plusieurs gares le week-end. Les réservations se font via le site web de la SNCB au prix de 1 euro par personne et par trajet, en plus du titre de transport ordinaire, dont l'achat peut se faire en même temps que la réservation. Les jours de semaine, quatre trains "Côte Express" circulent vers et depuis la Côte. Il s'agit de deux trains le matin, au départ de Bruxelles-Midi vers Ostende, et deux trains le soir, d'Ostende vers Bruxelles-Midi. Les samedis et dimanches, 10 trains "Côte Express" partent le matin en direction de la mer et neuf font le voyage retour. Ces trains partent d'Anvers-Central, Bruxelles-Midi, Gand-Saint-Pierre et Liège-Guillemins pour arriver à Blankenberge, La Panne, Knokke et Ostende.

Les "Côte Express" complètent l'offre classique des trains vers le littoral pendant l'été. Les voyageurs ont donc le choix de prendre soit un train sans réservation qui dessert plusieurs arrêts, soit un train direct avec réservation. Cette dernière peut se faire jusqu'à un quart d'heure avant le départ.