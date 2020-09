Voyages à l'étranger: la liste des destinations a été mise à jour, le Luxembourg redevient rouge

Le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, la province néerlandaise d'Utrecht ou encore la région métropolitaine de Lisbonne au Portugal ont reçu un conseil de voyage négatif de la part des Affaires étrangères. Ils sont en effet classés "zone rouge" sur la liste des conseils aux voyageurs, mise à jour mercredi.

Le ministère des Affaires étrangères met régulièrement à jour les destinations où les Belges peuvent se rendre (avec ou sans conditions/recommandations) suite à la mise en place d'un système de codes couleur (rouge, orange, vert).

Pour rappel, un pays peut se trouver en zone verte (donc accessible aux voyageurs) mais certaines de ses régions peuvent être en zone orange voire rouge. Il est important de dérouler toute la page et de vérifier dans chaque code couleur si votre destination prochaine y figure.

Dans le sens des départs : zones classées ROUGE

Pour rappel, à partir de vendredi 25 septembre, il ne sera plus interdit de voyager dans les zones classées en rouge, mais ces voyages sont fortement déconseillés par les autorités belges.

Andorre, l'Australie, le Canada, le Danemark, la Finlande, la Géorgie, la Hongrie, le Japon, le Luxembourg, Malte, Monaco, la Nouvelle-Zélande, la République tchèque, la Roumanie, la Thaïlande, la Tunisie et l'Uruguay sont des pays entièrement classés rouge.

Certaines zones de l'Autriche (les Landër de Vienne, du Tyrol et de Vorarlberg), de la Croatie (Provinces de Split-Dalmatie, de Brod-Posavina, de Dubrovnik-Neretva, de Požega-Slavonie, de Virovitica-Podravina, de Lika-Senj, de Zadar), de l'Espagne (tout le territoire est rouge à l'exception des îles de Tenerife, El Hierro, La Gomera et La Palma), de la France (Ville de Paris ; Départements de l’Ain, des Alpes-Maritimes, de l’Ariège, de l’Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Calvados, de la Corse-du-Sud, de la Côte-d’Or, du Doubs, de l’Essonne, de l’Eure, de l’Eure-et-Loir, du Gard, du Gers, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Gironde, de la Haute-Corse, de la Haute-Garonne, de la Haute-Loire, des Hauts-de-Seine, de l’Hérault, d’Ille-et-Vilaine, d’Indre-et-Loire, de l’Isère, des Landes, de la Loire, de la Loire-Atlantique, du Lot-et-Garonne, du Loiret, du Maine-et-Loire, de la Marne, de la Martinique, de Mayotte, du Nord, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, de la Réunion, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Sarthe, de Seine-et-Marne, de la Seine-Maritime, de la Seine-Saint-Denis, de la Somme, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, du Val-d’Oise, du Val-de-Marne, du Var, du Vaucluse, de la Vienne, des Yvelines), des Pays-Bas (provinces d’Utrecht, de Hollande-Méridionale et de Hollande-Septentrionale), du Portugal (Région métropolitaine de Lisbonne, région du centre), du Royaume-Uni (North West England, West Central Scotland) et de Suisse (cantons de Fribourg, de Vaud et de Genève) figurent aussi sur cette liste rouge.

Dans le sens des retours : zones classées ROUGE

Dans le sens des retours, il est désormais obligatoire de se soumettre à une quarantaine de 7 jours seulement et à un test au 5e jour (si le test est positif, la quarantaine est alors prolongée, ndlr). Mais, les voyageurs "pourront se soustraire à cette obligation s’ils remplissent un document d’autoévaluation qui, après analyse, les autorise spécifiquement à le faire", a indiqué la Première ministre Sophie Wilmès lors de son allocution suivant le Conseil National de Sécurité du mercredi 23 septembre 2020.

Andorre, la Géorgie, le Luxembourg (à partir du 25/09 à 16h00), Malte (à partir du 25/09 à 16h00), Monaco, la Roumanie et la Tunisie sont des pays entièrement classés rouge dans le sens des retours.

Plusieurs zones de l'Autriche (le Land de Vienne et, à partir du 25/09 à 16h00, les régions suivantes seront en zone rouge : les Landër du Tyrol et de Vorarlberg), de la Croatie (Provinces de Split-Dalmatie, de Brod-Posavina, de Zadar, de Virovitica-Podravina, de Lika-Senj, de Dubrovnik-Neretva et de Požega-Slavonie), le Danemark (Région de la capitale Hovedstaden à partir du 25/09 à 16h00), de l'Espagne (tout le pays est rouge à l'exception des îles de Tenerife, El Hierro, La Gomera et La Palma), de France (Ville de Paris ; Départements de l’Ain, des Alpes-Maritimes, de l’Aveyron, des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Côte-d’Or, de l’Essonne, du Gard, du Gers, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Gironde, de la Haute-Corse, de la Haute-Garonne, des Hauts-de-Seine, de l’Hérault, d’Ille-et-Vilaine, d’Indre-et-Loire, de l’Isère, de la Loire, du Loiret, du Maine-et-Loire, de la Martinique, du Nord, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, de la Réunion, du Rhône, de la Sarthe, de Seine-et-Marne, de la Seine-Maritime, de la Seine-Saint-Denis, de Tarn-et-Garonne, du Val-d’Oise, du Val-de-Marne, du Var, du Vaucluse, de la Vienne, des Yvelines, et, à partir du 25/09 à 16h00, les régions suivantes seront en zone rouge : Départements de l’Ariège, du Calvados, du Doubs, de l’Eure, de l’Eure-et-Loir, de la Haute-Loire, des Landes, de la Loire-Atlantique, du Lot-et-Garonne, de la Marne, de la Saône-et-Loire, de la Somme, du Tarn), de Hongrie (Budapest et à partir du 25/09 à 16h00, les régions suivantes seront en zone rouge : régions de Transdanubie occidentale, Grande Plaine du Sud), des Pays-Bas (provinces de Hollande-Méridionale et de Hollande-Septentrionale, et, à partir du 25/09 à 16h00, les régions suivantes seront en zone rouge : province d’Utrecht), du Portugal (Région métropolitaine de Lisbonne, région du centre à partir du 25/09 à 16h00), de la République tchèque (régions de Prague, de Bohème centrale, du Sud-ouest, du Nord-est, du Sud-est, et, à partir du 25/09 à 16h00, les régions suivantes seront en zone rouge : régions du Nord-ouest, de Moravie Centrale et de Moravie-Silésie), du Royaume-Uni (North West England et, à partir du 25/09 à 16h00, les régions suivantes seront en zone rouge : West Central Scotland) et de Suisse (cantons de Fribourg et de Vaud, et, à partir du 25/09 à 16h00, les régions suivantes seront en zone rouge : canton de Genève) figurent également sur cette liste rouge.

