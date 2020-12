Voyages, activités: les vaccinés contre le covid-19 auront-ils plus de droits que les autres? (vidéo)

Les premières vaccinations contre le Covid-19 auront lieu bien plus tôt que prévu, le dimanche 27 décembre. C’est un an seulement après le signalement des premiers cas Corona en Chine. La population se pose encore des questions par rapport à la vaccination. Certains Belges nous ont posé des questions précises. Les scientifiques et les principaux responsables politiques de ce pays s’engagent à y répondre sur notre plateau.

Selon le Grand Baromètre IPSOS RTLINFO/Le SOIR, seuls 40% des Belges souhaitent se faire vacciner. En Wallonie, 20% de la population refuse ce vaccin. C’est deux fois plus qu’en Flandre. Pourtant, pour espérer atteindre l’immunité collective, il faut au moins 70% de vaccinés. On serait donc loin du compte. Et parmi la population, il y a encore beaucoup d’indécis.

Les vaccinés auront-ils plus de droits que les autres? C'est la question qu'un citoyen posait à nos experts ce midi dans "C'est pas tous les jours dimanche".

Est-ce qu’il y aurait une discrimination par rapport aux Belges qui se seront fait vacciner, par rapport aux autres, pour certaines activités, ou pour partir à l’étranger par exemple ?

"Il faut être attentif à ce qu’il n’y ait pas de discrimination"

"Je crois qu’il faut être attentif à ce qu’il n’y ait pas de discrimination. Et certainement pas dans une année ou au fond, chacun sera vacciné quand ce sera son tour, pour autant qu’il le veuille bien sûr, la vaccination est volontaire et n’est pas obligatoire", pense Yvon Englert, membre de la task force vaccination et délégué général "Covid-19" de la Wallonie. "Cette équité va de toute façon, à mon sens, s’inscrire dans la réalité car il va falloir continuer les gestes barrière. Il va falloir continuer à éventuellement se faire dépister tant qu’on a pas les données sur la contagiosité des personnes vaccinées, ce que nous n’aurons pas tout de suite.'

On sait que les vaccinés ne développeront pas la maladie mais ils pourraient être quand-même contagieux ?

"On n'a a pas encore l’étendue des données sur la protection que ça donnera vis-à-vis des autres. On sait déjà que la personne vaccinée aura une très forte protection individuelle. Mais nous devons attendre encore quelques mois et il faudra qu’il y ait un nombre suffisant de gens vaccinés pour qu’il y ait cette protection collective."

"Ce qui pourrait par contre arriver très vite, c’est qu’un certain nombre de pays réclament que les voyageurs qui entrent dans leur espace soient vaccinés", avance Yvon Englert. "Ça, ce ne sera pas de notre chef, mais c’est une réalité. Vous savez que si vous voulez aller en Afrique, vous devez vous faire vacciner contre la fièvre jaune, c’est une obligation, sinon vous ne pouvez pas entrer. Donc ça n’est pas une grande nouveauté."

