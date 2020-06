Voyages cet été: "Alors que 10 destinations étaient opérationnelles en mai, on dépassera les 100 destinations en juillet"

L'aéroport de Bruxelles, la compagnie aérienne Brussels Airlines et le tour-opérateur TUI ont adressé un message visant à rassurer tous les touristes souhaitant voyager par le Brussels Airport cet été: ils pourront le faire en toute sécurité. La compagnie aérienne prévoit une reprise progressive de ses vols commerciaux le 15 juin alors que TUI relance ses opérations le 20 juin et, plus généralement, début juillet. Au total, plus de 100 destinations différentes seront proposées à Zaventem durant les mois d'été, ont indiqué les autorités aéroportuaires vendredi.



Les vacances ou autres déplacements iront de pair avec la mise en place de mesures sanitaires importantes, ajoutent-elles. A partir du 15 juin, des contrôles de températures seront effectués sur tous les passagers au départ et à l'arrivée grâce à des caméras thermiques. Cette mesure combinée au respect de la distance sociale, à l'hygiène des mains et au port d'un masque buccal, permettra de voyager en toute sécurité, insiste le Brussels Airport.

"Alors que 10 destinations étaient opérationnelles en mai, on dépassera les 100 destinations en juillet", a commenté Arnaud Feist, CEO du Brussels Airport. Tant l'aéroport que la compagnie Brussels Airlines prévoient de revenir à 50% de leur activité d'avant-crise d'ici la fin de l'année.

De son côté, Ryanair rétablira plus de 90 lignes depuis/vers la Belgique à partir du 1er juillet, a annoncé vendredi la compagnie aérienne irlandaise, active aux aéroports de Charleroi (BSCA) et Zaventem (Brussels Airport). A l'instar des autres compagnies aériennes européennes, Ryanair a été fortement touchée par la crise du coronavirus qui a cloué au sol l'essentiel de sa flotte.