Voyages interdits: vous avez réservé pour les prochaines vacances, allez-vous être remboursés?

Vendredi, le gouvernement a décidé l'interdiction des voyages non essentiels jusqu'au 1er mars, l'une des grandes annonces du dernier comité de conversation. Oubliées les vacances à l'étranger, comme par exemple celles des sports d'hiver, durant le congé de carnaval. Une question se pose alors : les réservations seront-elles remboursées ?

Deux cas de figure peuvent se présenter selon Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test Achat. "Soit c'est un voyage organisé, alors votre tour opérateur ou votre agence de voyage va prendre contact avec vous pour voir ce qu'il en est. Le voyage sera vraisemblablement annulé. Puis ils vont faire soit une proposition de remboursement, soit une proposition d'un report", explique-t-il.

Si en revanche vous avez organisé votre voyage vous-même, "c'est à vous de prendre contact avec les différents opérateurs et de voir quelles sont les modalités d'annulation et de remboursement". Dans la plupart des cas un remboursement peut être espéré compte tenu de la situation généralisée en Europe.

Le porte-parole de Test Achat attire toutefois l'attention des consommateurs sur les bons de valeurs. "Il faut être attentif à ce qu'ils couvrent, quelles sont les modalités. On a beaucoup proposé des bons de valeurs en 2020 entre les mois de mars et juin mais ceux-là étaient couverts par le système de garantie : des bons de valeur régis par un arrêté ministériel. Ici, on n'est pas du tout dans ce cas. Il faudra donc être attentif par exemple à ce que certains opérateurs qui tomberaient en faillite, n'emportent pas aussi la valeur de ces voucher".

Test Achats demande alors au gouvernement que les nouveaux bons de valeur émis soient couverts par un système d'assurance et de garantie.