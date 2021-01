Voyages non-essentiels: les personnes vaccinées pourront-elles circuler plus librement?

Didier Reynders, commissaire européen à la justice et à la protection des consommateurs, était présent par visioconférence dans l’émission "C’est pas tous les jours dimanche". A la question de savoir si l’Europe va fermer les frontières, la réponse est négative.

Fermer les frontières pour éviter la propagation du coronavirus? Didier Reynders était présent par visioconférence dans "C’est pas tous les jours dimanche" pour répondre à cette question. Selon le commissaire européen, la réponse n’est pas noire ou blanche. "C’est beaucoup plus complexe que ça."

"Nous souhaitons maintenir la libre circulation à travers l’Union Européenne en tout cas d’abord des biens. Vous imaginez bien que les entreprises fonctionnent, elles doivent donc être approvisionnées." Cela touche aussi le secteur de la santé. "Nous avons une usine en Belgique qui fournit l’ensemble des vaccins un peu partout sur le territoire européen. Donc il y a une nécessité de maintenir les frontières ouvertes pour pas mal d’activités." Selon Didier Reynders, il ne faut pas non plus mettre les travailleurs transfrontaliers et les familles séparées par une frontière en difficulté.

Pour Didier Reynders, le point le plus important est de limiter les voyages non-essentiels. "Le débat qui est devant nous est de savoir ce que nous allons faire des vaccins? Une fois que des personnes seront vaccinées, est-ce que ça leur permettra de se déplacer encore plus facilement? Est-ce que ça laissera les autres dans l’obligation de passer des tests et de respecter des quarantaines?"

"Si on devait dire demain que quelqu’un qui est vacciné peut se déplacer plus facilement, ce à quoi nous serons attentifs, c’est que les autres personnes puissent toujours aussi si c’est essentiel se déplacer à condition de respecter les tests et quarantaines," conclut Didier Reynders.