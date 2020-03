Télétravail, voyages scolaires, rassemblements: voici les recommandations du gouvernement contre le coronavirus

La Belgique est passée en phase 2 "renforcée" depuis lundi pour lutter contre l'épidémie du coronavirus. Plusieurs mesures ont été annoncées par le gouvernement, à l'issue d'un conseil national de sécurité, ce mardi. En mettant en place ces différentes mesures, les autorités scientifiques du pays veulent éviter de mettre une forte pression sur le système des soins de santé et de le faire déborder.

Voici toutes les recommandations établies qui sont d'application aujourd'hui:

> Pour les événements

Le gouvernement recommande que les événements intérieurs de plus de 1000 personnes n’aient pas lieu. "Il est vivement recommandé aux personnes à risque (les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes diabétiques, présentant des maladies cardiaques, pulmonaires ou rénales, les enfants jusque 6 mois, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli), d’éviter de se rendre à tout grand événement. Ils y courent plus de risque d’être contaminés", précisent le SPF Santé Publique.

> Pour les écoles

Les enfants peuvent continuer à aller à l’école (s’ils ne sont pas malades bien entendu). Voici quelques conseils pour limiter la propagation du virus à l’école :

- Reportez temporairement les fêtes scolaires, journées portes ouvertes et réunions parents d’élèves

- Evitez de vous rendre dans des lieux où se trouvent de nombreuses personnes fragiles

- Les excursions d’une journée peuvent être maintenues, surtout si elles se déroulent en plein air. Nous déconseillons par contre les voyages scolaires de plusieurs jours à l’étranger.

> Pour les entreprises

- Les entreprises sont invitées à éviter autant que possible les rassemblements d’un trop grand nombre de personnes dans un même lieu.

- De plus, les entreprises sont encouragées à permettre à leurs employés de faire du télétravail. "Ouvrez à vos collaborateurs la possibilité de faire du télétravail, reportez les réunions ou encouragez le recours à la vidéoconférence et reportez temporairement les fêtes du personnel", indiquent les autorités.

- Des distances interpersonnelles suffisantes doivent être établies sur les lieux de travail

- Le gouvernement encourage également les entreprises à mettre en place des heures de travail flexibles. Le but: éviter des rassemblements de nombreuses personnes

Enfin, voici les règles d'hygiène qui doivent être respectées dans la lutte contre la propagation du coronavirus:

Restez à la maison si vous êtes malade. Lavez-vous les mains régulièrement à l’eau et au savon Eternuez et mouchez-vous dans un mouchoir en papier. N’utilisez chaque mouchoir qu’une seule fois et jetez-le ensuite dans une poubelle fermée. Vous n’avez pas de mouchoir en papier ? Eternuez ou toussez dans le creux de votre coude.

Ralentissez la propagation du virus en suivant ces quelques conseils :