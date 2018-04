Vu la manière dont les Wallons l'utilisent, le "cruise control" est plus dangereux qu'il n'y parait

Votre voiture en est sûrement équipée: le "cruise control", ou régulateur de vitesse, est censé vous faciliter la conduite... En réalité, il n'est pas sans danger.

Le cruise control, autrement appelé régulateur de vitesse, est surtout pratique sur autoroute. Il vous permet de rouler à vitesse constante, sans appuyer en permanence sur l'accélérateur. Mais il y a quelques soucis...

Premier problème: les automobilistes ont tendance à le régler au dessus des 120 km heure. Un wallon sur deux déclare régler son régulateur au dessus de la vitesse autorisée. Selon la Dernière-Heure, 1 sur 5 le règle au dessus de 125 km/h et 15% d'entre des Wallons vont même au delà de 130 km/h.

Conséquence: l'utilisation de ce régulateur cumulée à une vitesse excessive augmente les risques d'accident. Le temps de réaction et donc la distance de freinage sont plus importants. Par exemple à 120 km/h, il faut 33 mètres de plus pour s'arrêter lorsque que le cruise control est enclenché.

Deuxième problème: la régulation automatisée incite les conducteurs à rester plus longtemps sur la voie de dépassement et à moins se rabattre.

Une preuve supplémentaire de la mauvaise utilisation de l'appareil: les conducteurs avec régulateur ont plus de PV pour excès de vitesse que ceux qui ne s'en servent pas.

L'agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) ne veut pas pour autant interdire le cruise control, mais elle appelle les automobilistes à rester vigilant même lorqu'il est activé.