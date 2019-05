Wagner qualifie de procédures mafieuses les agissements de Malines et Waasland-Beveren

(Belga) Le procureur fédéral de l'Union belge de football, Kris Wagner a jugé qu'il y avait "quelque chose de fondamentalement pourri chez ces clubs mafieux", faisant référence à Malines et Waasland-Beveren, protagonistes dans le dossier de leur match présumé truqué, samedi devant la haute chambre d'appel de l'Union belge.

Malines, Waasland-Beveren, huit dirigeants de ces deux clubs, quatre agents de joueur et le footballeur Olivier Myny (ex-Waasland-Beveren) ont comparu cette semaine devant l'Union belge dans le cadre du dossier du match présumé truqué l'an dernier en playdowns entre Malines et Waasland-Beveren (2-0) du 12 mars 2018. Leurs conseils se sont tous concentrés sur des critiques de procédures, mais pour Kris Wagner, sur base des retranscriptions des écoutes téléphoniques, il s'agit bien de "pratiques maffieuses", a répété le procureur fédéral de l'Union belge samedi. "La cuisine est bien rangée. C'est le genre de code linguistique que l'on retrouve dans le langage maffieux. Les nombreuses conversations ne laissent rien au hasard. Elles prouvent que tout le monde savait que des actes punissables et répréhensibles étaient commis. Les personnes qui ont comparu devant votre commission ont trompé le football belge et ses supporters, l'ont abandonné et l'ont poignardé de coups de couteau dans le dos". Pour clôturer son discours Kris Wagner a lu un message qu'il dit avoir reçu la veille d'un supporter. "Bonne chance demain Kris. Nous attendons avec impatience votre plaidoirie. En fait, c'est simple, ce donc nous avons besoin et ce que 99,9 % d'entre nous veulent, c'est un sport propre. Et nous voulons donc que les tricheurs reçoivent la peine qu'ils méritent. Ils ont plaidé durant trois jours, prenez donc votre temps aussi demain." (Belga)