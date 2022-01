9 personnes sont mortes à un passage à niveau en 2021: Infrabel publie une vidéo choc pour sensibiliser

En 2021, Infrabel a répertorié 311 incidents aux passages à niveau qui ont engendrés 46 accidents, ayant fait 9 morts et 5 blessés graves. L'entreprise rappelle les règles d'or pour éviter d'autres drames.

Infrabel publie ce matin ces chiffres de l'année 2021 concernant les passages à niveau. Au total, 46 accidents ont lieu en 2021, ayant fait 9 morts et 5 blessés graves. Ces chiffres sont en hausse par rapport à 2020, où les restrictions de déplacement Covid ont joué leur rôle, mais stable par rapport à l'année 2019.

Un réflexe à prendre : appeler le 112

Dans son rapport, la société de transport tient à rappeler une règle d'or lorsqu'un souci à hauteur d'un passage à niveau se manifeste : il est nécessaire d'appeler les services de secours au plus vite pour pouvoir éviter un incident.

Dernier exemple en date, le 10 décembre dernier à Lede en Flandre Orientale une dame reste coincée avec son véhicule à hauteur d'un passage à niveau. Des passants, bien intentionnés, tentent, en vain de sortir la voiture des voies. Cependant, du temps précieux s'écoule, le train arrive, et malgré un freinage d'urgence du chauffeur, la collision a bien lieu. Infrabel précise que si les passants ou la conductrice avaient d'abord pensé à appeler le 112 avant d'agir, la collision aurait pu être évitée.

3 conseils importants à suivre

En cas d'incident à un passage à niveau, Infrabel conseille de suivre ces trois règles à la lettre pour éviter l'accident.

1. Se mettre en sécurité avant tout

2. Prévenir les services de secours afin de stopper le trafic des trains

3. Se localiser en communiquant les infos indiquées sur le poteau du passage à niveau

Dans les prochains jours, ce message de prudence sera largement rappelé par le biais de campagnes sur les réseaux sociaux et via des courriers adressés aux communes et aux services de secours.

Infrabel rappelle également que le non-respect du code de la route (feux, barrières…) demeure la cause principale des accidents aux passages à niveau (environ 5 accidents sur 10). L’imprudence, tout comme dans le cas de Lede, est également un facteur important (4 accidents sur 10). Les conditions météo sont, quant à elles, une raison infime du nombre d'accident.

En plus des drames humains, les incidents aux passages à niveau causent également de nombreuses perturbations. L'année dernière, Infrabel a enregistré 311 incidents qui, ensemble, ont provoqué une moyenne de 1h18 de retard par jour, un chiffre cependant en baisse par rapport aux années précédents.