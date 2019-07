Week-end chargé sur les routes pour les vacances: quel est le meilleur moment pour prendre le volant?

Ce week-end s'annonce chargé sur les routes pour les départs de vacances et les retours. Le meilleur conseil serait, si possible, de prendre la route dimanche pour partir ou revenir. Le week-end des 3 et 4 août devrait être encore plus encombré.

C'est l'une des fins de semaine les plus chargées sur les routes durant ces vacances. Et cela que ce soit pour aller ou pour revenir.



En Belgique, les départs débutent dès ce vendredi. La E411 devrait être bien chargée en direction des Ardennes. Pour la E40, il devrait y avoir beaucoup de trafic vers la Côte. Quant à la E19, même situation en direction de la France.





Journée orange au niveau européen



De façon générale, il y a déjà beaucoup de circulation en Europe. "Aujourd'hui ce sera très chargé en France, en Allemagne comme en Suisse à partir de midi jusqu'en soirée. Beaucoup de circulation, quelques bouchons, mais pas vraiment la catastrophe. C'est une journée orange", prévoit Jan Van Bellingen, porte-parole Touring pour les informations routières.





Samedi rouge pour partir



Pour ce samedi, la circulation s'annonce plus compliquée. La journée est d'ailleurs signalée comme rouge dans le sens des départs par les organismes d'information routière. Le pic des bouchons est attendu vers midi, surtout en direction de la France. "Il va y avoir énormément de difficultés en direction de Lyon et de Montpellier. Egalement sur l'arc méditerranéen, entre Narbonne et Montpellier, et puis vers Nice également. Et une bonne partie de l'A10 entre Bordeaux et Tours", annonce Lory Vax, responsable du service Bison futé.



Samedi orange pour revenir



Mais il n'y a pas que les départs. Pour les touristes qui reviennent de vacances, la journée est signalée comme orange.



Au final, le meilleur conseil serait de prendre le volant dimanche, tant pour les départs que pour les retours, afin d'éviter le gros du trafic.



Le premier week-end du mois d'août s'annonce encore plus chargé et est déjà classé comme "noir".