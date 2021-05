Week-end estival: de nombreux Belges prennent la direction de la Côte

Du soleil et des températures qui grimperont jusqu'à 20 degrés par endroits. Nous voilà au début d'un week-end enfin ensoleillé. Les Belges vont pouvoir passer un week-end en terrasse près 22 jours de pluie.

Notre journaliste Guillaume Fraikin s'est rendu à la Gare du Midi tôt ce matin. Même si les trains n'étaient pas encore bondés, il a pu observer une forte fréquentation. De nombreux Belges ont décidé de prendre la direction de la Côte pour profiter de cette journée ensoleillée.

La SNCB mettra en service samedi et dimanche neuf trains supplémentaires chaque jour au départ et à destination de la Côte. Cet ajout doit permettre de mieux répartir les voyageurs.



Au vu de la météo, la compagnie ferroviaire s'attend à ce que de nombreux voyageurs cherchent à gagner le littoral. Des trains supplémentaires sont donc prévus vers Ostende et Blankenberge. Les autorités locales ne s'attendent pas à une trop grosse affluence.

Le week-end suivant, celui des 5 et 6 juin, la SNCB lancera son système de réservations pour des trains partant de Gand, Liège, Bruxelles et Anvers et se rendant à la mer. Ce système permet au voyageur de s'assurer d'une place assise dans le train. Un euro supplémentaire est demandé par réservation.

Plusieurs hôtels du littoral constatent une occupation de 90% tandis que d'autres évoquent des chiffres plus limités. Certains établissements gardent, eux, portes closes.