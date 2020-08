Week-end noir sur les routes: déjà plus de 2h de files sur l'Autoroute du Soleil en France

Les files s'allongent déjà en direction du sud de la France: l'organisme de mobilité VAB note samedi matin plus de deux heures de ralentissements sur l'Autoroute du Soleil. Le premier week-end d'août est traditionnellement chargé puisqu'il voit se croiser sur les routes juilletistes et aoûtiens.



Ce samedi est classé noir en France et devrait même être le plus chargé des vacances estivales en direction du sud. Bison futé, le centre français d'information routière, prévoit jusqu'à 900 km de files cumulées sur l'ensemble de l'Hexagone. Le VAB rappelle que, par cette chaleur, il est particulièrement important de respecter les temps de pause et de bien s'hydrater, donc de prévoir suffisamment d'eau dans le véhicule pour chaque passager.

Outre les deux heures de trajet supplémentaires en direction du sud, il faut compter 20 minutes de plus entre Beaune et Lyon sur l'A6 et 2 heures supplémentaires sur l'A7 pour rejoindre Orange depuis Lyon.

Trafic fluide entre Bordeaux et l'Espagne

Sur la route reliant Lille-Paris-Bordeaux à la frontière espagnole, les automobilistes devront également ronger leur frein puisque leur trajet s'allonge de 2 heures et 5 minutes sur l'A10 entre Paris et Bordeaux. Le trafic est plus fluide entre Bordeaux et l'Espagne: il ne faut ajouter que cinq minutes au temps de trajet habituel.

Le reste de la France n'échappe pas aux ralentissements. Il faut compter 1 heure et 55 minutes supplémentaires pour rejoindre Narbonne depuis Paris via Limoges et 2 heures et 30 minutes via Clermont-Ferrand. Le tunnel de Fréjus retient les vacanciers 10 minutes de plus, tandis qu'entre Orange et la frontière italienne le trajet s'allonge de cinq petites minutes.

Aucun ralentissement à signaler par contre dans le tunnel du Mont Blanc, sur l'A31 entre le Luxembourg et Nancy ou sur l'A9 entre Orange et la frontière espagnole. Vers le nord, la circulation est également fluide. Les vacanciers qui ont choisi l'Autriche et la Suisse ne sont pas non plus épargnés.

Deux heures et 20 minutes s'ajoutent à leur temps de trajet sur l'A10 entre Salzbourg et Villach. Sur l'A11 et dans le tunnel des Karawanks en direction de la Slovénie, des files de 1 heure et 40 minutes s'imposent. Il faut en outre compter 1 heure 10 de plus dans le tunnel du tunnel du Gotthard, en Suisse.