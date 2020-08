WNBA - Julie Allemand joue les 40 minutes dans la défaite d'Indiana contre Chicago

(Belga) Julie Allemand et Indiana se sont inclinés 76-87 samedi soir face à Chicago en WNBA, la ligue féminine nord-américaine de basketball.

La meneuse des Belgian Cats n'a pas quitté une seule fois le parquet et a joué les 40 minutes de la partie. Elle a inscrit 12 points avec 7 assists et 5 rebonds. Au classement, Indiana occupe la neuvième place avec un bilan de cinq victoires et huit défaites, juste devant Washington et Emma Meesseman qui comptent quatre victoires et huit défaites. La saison de WNBA se déroule à Bradenton en Floride à l'IMG Academy où toutes les rencontres sont disputées, sans public. Sur les 12 équipes présentes, seules les huit premières joueront les playoffs. (Belga)