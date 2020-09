WNBA - Septième défaite consécutive pour Julie Allemand et Indiana

(Belga) Julie Allemand et Indiana ont subi une septième défaite de rang en WNBA, la ligue féminine nord-américaine de basketball, après leur revers face à Connecticut (96-77) samedi soir.

En 35 minutes passées sur le parquet, Julie Allemand a compilé 7 points, 8 assists et 6 rebonds. DeWanna Bonner, la joueuse de Connecticut, a terminé meilleure marqueuse de la rencontre avec 26 points. Au classement, Indiana occupe toujours la dixième place et voit s'éloigner les playoffs, pour lesquels les huit premiers classés se qualifient. Avec 5 victoires et 14 défaites, Indiana compte deux défaites de plus que Dallas, huitième. La saison régulière jouée à huis clos à Bradenton en Floride a été raccourcie de 34 à 22 rencontres en raison de la pandémie de Covid-19. Les huit premières équipes à l'issue de cette première phase seront qualifiées pour les playoffs qui se joueront en octobre. (Belga)