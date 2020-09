WRC: Thierry Neuville 3e après la 1e boucle de samedi, dominée par Hyundai

(Belga) Thierry Neuville (Hyundai) occupe la 3e place après la première boucle de samedi au rallye d'Estonie, 4e manche du championnat du monde des rallyes. Après six spéciales, c'est l'Estonien Ott Tänak (Hyundai) qui est en tête, avec 6.8 secondes d'avance sur l'Irlandais Craig Been (Hyundai) et 11.1 secondes sur Neuville, auteur du scratch dans l'ES6.

Le Français Sébastien Ogier (Toyota), leader du championnat, est 4e à 15.5 de Tänak, et à 4.4 de Neuville, qui pointe au 3e rang du championnat à 20 points d'Ogier. "C'est une bonne spéciale, mais je ne suis pas satisfait à 100 %", a indiqué Neuville après l'ES6. "J'ai manqué de confiance dans les parties rapides. Le plus important est que nous soyons mêlés à la bagarre pour le podium". La même boucle de cinq spéciales est au programme samedi après-midi. Les pilotes s'élanceront dans l'ordre inverse du classement général. (Belga)