WTA Cincinnati - Elise Mertens et Aryna Sabalenka au 2e tour du double

(Belga) Elise Mertens et la Biélorusse Aryna Sabalenka se sont qualifiées dimanche pour le 2e tour du double au tournoi de tennis WTA de Cincinnati, épreuve sur surface dure dotée de 1.950.079 dollars délocalisée dans la bulle de Flushing Meadows à New York à cause du coronavirus. Mertens et Sabalenka, têtes de série N.1, ont battu les Américaines Ann Li et Bernarda Pera 6-2, 6-4 en 1 heure et 8 minutes.

Elise Mertens et Aryna Sabalenka auront pour futures adversaires la Chilienne Alexa Guarachi et l'Américaine Desirae Krawczyk. Plus tôt dans la journée, Elise Mertens (N.14), 22e mondiale, s'est elle qualifiée pour le deuxième tour du simple dames en prenant la mesure de la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 46) 6-0, 6-2. La numéro 1 belge, finaliste du tournoi sur terre battue de Prague la semaine dernière, affrontera au deuxième tour la Française Kristina Mladenovic (WTA 43). (Belga)