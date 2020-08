WTA Cincinnati - Elise Mertens se joue de Mladenovic et avance en 8e de finale

(Belga) Elise Mertens s'est qualifiée pour les 8e de finale du tournoi WTA Premier 5 de Cicinnati, épreuve sur surface dure dotée de 1.950.079 dollars délocalisée à New York, lundi. La N.1 belge, 22e joueuse mondiale, est venue à bout de la Française Kristina Mladenovic (WTA 43) 6-1, 6-7 (5/7), 6-3 après 2 heures et 18 minutes de jeu.

Mertens, tête de série N.14, affrontera la Russe Veronika Kudermetova (WTA 41), qui a surpris la Tchèque Karolina Pliskova, 3e joueuse mondiale et tête de série N.1, 7-5, 6-4. Plus tôt dans la journée, Kirsten Flipkens (WTA 79) a été battue au 2e tour 6-2, 6-0 par la Britannique Johanna Konta (WTA 15), tête de série N.8. Alison Van Uytvanck (WTA 58) a elle été éliminée au 1er tour par la Néerlandaise Arantxa Rus, 72e au classement WTA, 6-2, 6-1. Flipkens et Van Uytvanck joueront lundi au 1er tour du double contre les Russes Veronika Kudermetova et Anna Blinkova. Mertens et sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka sont déjà qualifiées pour le 2e tour, où elles auront pour adversaires la Chilienne Alexa Guarachi et l'Américaine Desirae Krawczyk. (Belga)