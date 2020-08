WTA Cincinnati - Flipkens, battue par Konta: "Je ne peux même pas être déçue, elle était trop forte"

(Belga) "Je ne peux même pas être déçue de ce match. Elle était trop forte. Il n'y a qu'une chose à dire: félicitations", a confié Kirsten Flipkens (WTA 79) après sa défaite. Son aventure au tournoi WTA sur dur de Cincinnati s'est achevée lundi au stade du deuxième tour à Flushing Meadows. Comme elle le craignait, la Campinoise, 34 ans, issue des qualifications, a subi la loi de la Britannique Johanna Konta (WTA 15), 29 ans, tête de série N.8, victorieuse 6-2, 6-0 en 1h03.

"Je savais que ce serait un match difficile, car c'est une joueuse qui ne me réussit pas", a-t-elle confié. "Je trouve néanmoins le score un peu trop sévère. Je lui tiens la dragée haute jusqu'à 2-2 dans le premier, avant de concéder deux fois inutilement mon service alors que je menais 40-0 et 40-15. C'est un peu dommage, car si cela avait 4-4, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Une fois ce premier set en poche, elle a trouvé son rythme de croisière et il n'y avait plus grand-chose à faire", a ajouté la N.3 belge, qui n'a réussi à marquer que 7 points dans la deuxième manche. Battue également en double, avec Alison Van Uytvanck, Kirsten Flipkens va désormais pouvoir tourner son regard vers l'US Open, qui commence lundi prochain sur ce même site de Flushing Meadows. "Je ne peux pas être trop sévère avec moi-même. J'ai retiré le maximum de ce tournoi", a-t-elle poursuivi. "J'aurais pu être éliminée au premier tour des qualifs et je suis battue par la première joueuse du top-20 que je rencontre depuis six mois. Là, je vais prendre un jour de repos et ensuite, je vais me remettre à l'entraînement. Toutes les joueuses éliminées devant rester ici, ce ne sera pas un problème pour trouver des partenaires. Et je ne pense pas que les journées seront trop longues. Les organisateurs ont tout mis en œuvre pour nous rendre la vie la plus confortable possible à l'hôtel avec une salle de jeux, une salle de soins et autres. Et je pense qu'ils y sont parvenus." (Belga)