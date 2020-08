WTA Cincinnati - Flipkens et Van Uytvanck éliminées en double

(Belga) Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck se sont inclinées 6-4, 2-6, 10/4 face aux Russes Veronika Kudermetova et Anna Blinkova, lundi, au 1er tour du double du tournoi WTA Premier 5 de Cicinnati, épreuve sur surface dure dotée de 1.950.079 dollars et délocalisée à New York. La rencontre a duré 1 heure et 18 minutes.

Plus tôt dans la journée, Flipkens (WTA 79) avait été battue au 2e tour 6-2, 6-0 par la Britannique Johanna Konta (WTA 15), tête de série N.8. Elise Mertens, 22e joueuse mondiale, est ensuite venue à bout de la Française Kristina Mladenovic (WTA 43) 6-1, 6-7 (5/7), 6-3 après 2 heures et 18 minutes de jeu. Mertens, tête de série N.14, affrontera en 8e de finale Kudermetova (WTA 41), qui a surpris la Tchèque Karolina Pliskova, 3e joueuse mondiale et tête de série N.1, 7-5, 6-4. Van Uytvanck (WTA 58) avait elle été éliminée au 1er tour par la Néerlandaise Arantxa Rus, 72e au classement WTA, 6-2, 6-1. Mertens et sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka s'étaient déjà qualifiées pour le 2e tour du double, où elles auront pour adversaires la Chilienne Alexa Guarachi et l'Américaine Desirae Krawczyk. (Belga)